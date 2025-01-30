東北電力本店ビル（奥）と銘板＝2024年7月、仙台市東北電力は、フジテレビが制作した番組の1月27〜31日分のCM放映を、東北地方と新潟県の系列6局でACジャパンに差し替えた。2月分についても1月30日時点で再開の予定はないという。系列局は岩手県の岩手めんこいテレビ、宮城県の仙台放送、秋田県の秋田テレビ、山形県のさくらんぼテレビジョン、福島県の福島テレビ、新潟県のNST新潟総合テレビ。青森県には系列局がない。元タ