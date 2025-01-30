「新しい家族。保護猫のイブです。みなさん、よろしくお願いします」【写真】1歳6カ月になった黒猫さん…立派に成長しイケニャンになりましたそんなコメントとともにX（旧Twitter）ユーザー・Evemaru00さん（@Evemaru612）は1枚の写真を投稿。そこには、キャットタワーの向こう側からこちらをじっと見つめている黒猫が写っています。まん丸のお顔とビロードのように美しい被毛をもった1歳6カ月の男の子、イブちゃん。飼い主さんの