女優の倉科カナ（37）＝熊本市出身＝が自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿で生脚の近影をアップし、絶賛されている。「美しくて魅力的、見惚れます」倉科のインスタグラムkanakurashina_officialより倉科は青りんごの絵文字とともにファッションブランド「delvaux」とコラボしたコーデを披露。ブラウンのジャケットにショーパン、ハイヒールで抜群のスタイルと美脚を披露している。際立つ抜群のスタイルと美脚倉科