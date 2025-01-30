元「乃木坂46」でタレントの松村沙友理（32）が29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。アイドルの住宅事情について語った。この日番組では「関西行列ミステリー爆儲けの秘密を調査」として、激安中古家電店を取材。「売り上げ4年で16倍」という倉庫販売のからくりを取り上げた。このVTRを受けて松村は「私も中古の家電、全然安いのでいいなって思っちゃう」と賛同しつつ、「アイドルって異常に引っ