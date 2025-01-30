ファミリーマートは1月31日、「原神(げんしん)」のブロマイドや、オリジナル描きおろしカレンダーなどをマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、全国のファミリーマートで発売する。(一部、マルチコピー機の設置がない店舗もある)「キャラクター生誕祭ブロマイド」(L判300円、2L判400円)、「オリジナル描きおろしカレンダー」(L判300円、2L判400円、A4光沢紙600円)、「誕生日キャラステッカー」(500円)原神は、HoYoverse