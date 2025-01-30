巨人の新外国人、前パイレーツのトレイ・キャベッジ外野手が３０日、ジャイアンツ球場で入団会見を行った。マイナー時代の２２年には、メジャートップクラスにも匹敵する打球速度１９４・７キロ（１２１マイル）を記録し、２３年には中堅に１４８・４メートル（４８７フィート）の特大弾を放ったスラッガー。ドジャース・大谷の自己最速１９１・８キロを上回る打球速度を誇る助っ人は、本拠地・東京ドームの外野席最上段に本塁