元「モーニング娘。」の石川梨華が３０日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。インスタで「おめかし」と書き出し「おめかしした日は自撮りしたくなる今の髪の長さも色も気に入ってるんだ」と笑顔でピースを作った自撮りショットを披露。「本日も程よく張り切って頑張りまーす」つづり、「＃石川梨華＃モーニング娘ｏｇ＃リアル梨華＃二児の母＃やんちゃボーイズ＃おめかし＃自撮り」とハッシュタグ