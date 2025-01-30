食卓に彩りを添えたいときや、あと一品ほしいときにぴったりの簡単サラダ。にんじん1本あれば、加熱いらずであっという間に作れます。ピーラーで仕上げたひらひらの食感が楽しく、あっさりとした洋風の味わいは、どんなおかずにもなじみやすい。洗い物も少なく、忙しい日にも頼れる一皿です！『にんじんのフレンチサラダ』のレシピ材料（2人分）にんじん（大）……1本（約180g）オリーブオイル酢塩こしょう作り方（1）にんじんは皮