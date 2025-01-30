日本の新たな主力ロケット「H3」5号機が、あさって2月1日に打ち上げられる予定でしたが、天候不良のため、翌日の2月2日に延期となりました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、H3ロケット5号機は、あさって来月1日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、天候不良が予想されることから、翌日・2日に打ち上げを延期しました。打ち上げの時間帯は、午後5時半から午後7時半までの間です。 ロケットには