Stray Kids ボーイズグループStray Kidsが30日、日本で初のスタジアム公演を発表した。一昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録するなど、全世界から注目を集めるボーイズグループStray Kidsが、日本で初のスタジアム公演を発表した。Stray Kidsが、自身最大規模のワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜domi