アジア株豪州株史上最高値、4大銀行すべて2月利下げを予想世界的な金融緩和の波に乗れるか 東京時間13:56現在 香港ハンセン指数 20225.11（休場） 中国上海総合指数 3250.60（休場） 台湾加権指数 23525.41（休場） 韓国総合株価指数 2536.80（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8497.40（+50.39+0.64%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76864.63（+331.67+0.43%） アジア株式市場の大半は春節（