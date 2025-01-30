東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 林官房長官「米国の経済金融情勢の日本経済への影響を注視」 【米国】 ラトニック米商務長官候補 メキシコカナダがフェンタニル密輸対策強化すれば関税回避できる、彼らは迅速に行動している 貿易関係を平等にするため特定の製品ではなく国全体に影響を及ぼす全面的な関税を