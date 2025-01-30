２９日、敦煌莫高窟デジタル展示センターで獅子舞を披露するスタッフ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌1月30日】旧暦1月1日に当たる29日、中国甘粛省の敦煌研究院は獅子舞など無形文化遺産をテーマとしたイベントを実施し、敦煌莫高窟を訪れた旧暦新年最初の観光客を迎えた。２９日、敦煌莫高窟デジタル展示センターで獅子舞を披露するスタッフ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２９日、敦煌莫高窟デジタル展示センター