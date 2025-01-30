15年に89歳で亡くなった人間国宝で落語家の桂米朝さんの没後10年、生誕100年を記念した顕彰碑の奉告祭、除幕式が30日、大阪・住吉大社で催された。弟子の桂米二（67）、孫弟子にあたる桂南光（73）や桂すずめの高座名を持つ女優・三林京子（73）ら米朝一門から10人が参列。米朝さんの長男で弟子の桂米団治（66）は「天国から“たいそうなもん、作らんでエエがな”と言ってるかもしれません」と亡き父の語り口調のモノマネで笑わ