ドイツの連邦議会で、最大野党の保守政党が提出した、移民政策の厳格化を連邦政府に求める決議案が可決されました。極右政党との協力による可決に対し、与党側は「民主主義にとって暗黒の日だ」と反発しています。ドイツの連邦議会で29日、最大野党の保守政党「CDU・CSU＝キリスト教民主・社会同盟」が提出した、移民政策の厳格化を連邦政府に求める決議案が僅差で可決されました。移民排斥を訴える極右政党「AfD＝ドイツのための