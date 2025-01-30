山陽新幹線の全線開業50周年企画として、JR西日本が新神戸〜博多間で「リバイバル500系のぞみ」を運行します。運行日は2025年3月9日(日)、運行区間・時刻は新神戸13:04発→博多15:21着。所要時間はギネス世界記録認定当時（1997年）に新大阪〜博多間で運行していた2時間17分。旅行プランはtabiwa by WESTER内の「tabiwaトラベル」にて限定発売。2月2日(日)11時以降、「西の日キャンペーン」ページで発売日・旅行代金等の詳細情報を