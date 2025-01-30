ＡＩフュージョンキャピタルグループがストップ高。この日昼ごろ、子会社を設立し、新たな事業として暗号資産投資事業を開始すると発表した。会社設立は１月３０日の予定。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS