コメリが大幅続落している。２９日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を３８８０億円から３８００億円（前期比２．５％増）へ、営業利益を２４３億円から２２５億円（同１．９％増）へ、純利益を１５２億円から１３５億円（同１．５％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 ９～１０月の記録的な残暑の影響を受けて、秋の家庭菜園に関する商品の販売遅れや、花苗・培養土などのガー