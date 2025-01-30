「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後１時現在でダイハツディーゼルが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ３０日の東証スタンダード市場で、ダイハツデが大幅に５日続伸。一時２３３０円まで値を上げ上場来高値を更新しており、一段の上昇期待が膨らんでいる。２８日取引終了後、２５年３月期の連結営業利益を６０億円から７３億円（前期比４０．５％増）へ上方修正