ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIのカメラグローブ「Photography Thick Gloves」を1月29日（水）に発売した。サイズはXS、S、M、L、XL。直販価格は全サイズ共通で6,580円。 3M社の断熱素材「シンサレート」を中綿に採用することで、従来製品「シューティンググローブ II」の使用可能温度0℃を下回る、氷点下環境での撮影に対応。手首部分にはベルクロを装備し、冷気の侵入を防ぐ構造と