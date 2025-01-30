【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「普段あまり泣かないメンバーもいるのですが、この映画は9人全員が泣いていました」（MAYUKA） 2月7日より全国公開のドリームワークス・アニメーション最新作『野生の島のロズ』の公開直前のスペシャル・イベントが1月29日に都内で開催された。 日本語吹替版で主人公のロボット・ロズに育てられる雁（ガン)のキラリ役を演じた鈴木福と、本作のスペシャルソン