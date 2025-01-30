BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が自身のInstagramを更新。シンガーソングライターでラッパーのDominic Fike（ドミニク・ファイク）との密着2ショットを公開し話題に。 【写真】ジェニー（BLACKPINK）とドミニク・ファイクの2ショット／【動画】「Love Hangover」ショート動画（3本） ■「恋する女の子感すごい」親密さ感じる密着2ショット 3月7日に1stソロアルバム『Rub