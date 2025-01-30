■「僕はふかたつへ料理を届けに行きました」と、深澤辰哉に料理を届けに行ったことも報告 【動画】宮舘涼太がイケボで囁く『黄金のワンスプーン！』予告 Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める料理バラエティ TBS系『黄金のワンスプーン！』公式X（旧Twitter）にて、宮舘が予告をリポートする動画が公開された。 『黄金のワンスプーン！』は、1月31日に『それSnow Manにやらせて下さい×黄金のワンスプ&