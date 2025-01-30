【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■5月10日・11日・17日・18日の4日間にわたり、全4公演が静岡エコパスタジアムにて開催！ Stray Kids（ストレイキッズ）が、日本で初となるスタジアム公演の開催を発表した。 自身最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の追加公演として、5月10日・11日・17日・18日の4日間にわたり、全4公演が静岡エコパスタジアムにて開催となる。 1月30日11時より、