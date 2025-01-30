【Ado ショコラカタブラを元記事で視聴する】 世界的に愛を伝える日として親しまれるバレンタイン。 片想い中でもパートナーがいても、ラブソングを聴いて恋する気持ちを盛り上げたいところ。 今回はバレンタインに聴きたい定番＆最新ラブソングを20曲紹介する。 ■定番から最新まで！恋する気持ちにピッタリのラブソング20曲 01.「ショコラカタブラ」Ado02.「アンビバレント」Uru03.「ハピチョコ」FRUITS ZIPPER