女優の松田美由紀（63）が30日までに自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の故・松田優作さんの主演映画「ブラック・レイン」が国内上映権の終了により、30日に“日本最終上映”を迎えることを報告した。1989年公開の同作は劇場公開から35年が経過したことで、25年1月末をもって国内上映権が終了する。松田は自身のインスタグラムを通じ「1月30日（木)）日本最終上映日！！『ブラック・レイン デジタル・リマスター版』トー