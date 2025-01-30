タレントの山口もえ（４７）が３０日、都内で、ツムラ「５０歳からのフレイルアクションプロジェクト発足発表会」に出席した。赤のセットアップ姿で変わらぬ美貌を放ちつつ、年齢とともに体力・気力が低下した状態の事を指す「フレイル」について学びを深めた。「フレイル」という言葉を初めて聞いたという山口は「私も４０代半ば過ぎたけど、年齢とともに心、体の変化は感じていた。しっかりフレイルを学びたい」と気合。中