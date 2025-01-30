元テレビ朝日社員の玉川徹氏（61）が30日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。週刊文春が、中居正広氏の女性トラブルに関連した記事内容を訂正したことを引き合いに、自身の発言を「訂正」した。番組冒頭、視聴者投稿のネコの動画を紹介。3歳のネコが器用に尻尾を動かして生後3カ月の子猫にじゃれさせている内容を伝えた。MC羽鳥慎一（53）から「（ネコの尻尾は）筋…骨じゃないですよね」と