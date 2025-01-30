◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月３０日、美浦トレセン２３年のエリザベス女王杯馬ブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、僚馬２頭の２馬身後方からスタート。コーナーでは逆手前になりやや膨らんだが、直線を向くと内をグイグイと伸びて１馬身半先着した。ラスト１ハロンはこの日の最速となる１１秒１（６ハロン８２秒５）をマー