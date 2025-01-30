◆第６５回きさらぎ賞・Ｇ３（２月９日、京都・芝１８００メートル、外回り）１週前追い切り＝１月３０日、栗東トレセン朝日杯ＦＳ・Ｇ１で３着のランスオブカオス（牡３歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は、厩舎所属の城戸義政騎手（レースは未定）が騎乗して１週前追い切りを行った。ＣＷコースでテーオーマルコーニ（未勝利）に４馬身先行し、５ハロン６９秒０―１１秒７で馬なりで半馬身先着。自らハミをとって好