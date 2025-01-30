代官山の大人気イタリアン「TACUBO」の新店が白金台にオープン！【噂の新店】TACUBO白金台いち早く薪焼きを取り入れ超人気店となった「TACUBO」の新店は食べたいものを自由に選ぶアラカルトスタイル。イタリアの洞窟レストランをイメージしたスタイリッシュな空間で美味なる時間を堪能できます。“レストランへ行くこと”を楽しめる店が白金台にオープン！外扉を開けた瞬間から広がる世界観もはや日常になってしまった感のある“レ