◇朴成宰法務部長官も職務停止文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の賄賂疑惑事件を捜査中の検察が、文元大統領の召喚調査など残りの日程を暫定的に保留していたことが分かった。尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が「１２・３非常戒厳」で弾劾審判を受けている上、２６日内乱首謀の疑いで拘束起訴したことからだ。朴成宰（パク・ソンジェ）法務部長官も弾劾訴追で職務が停止された。全州（チョンジュ）地検は３０日、「文元大統領事件
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