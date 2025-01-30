トランプ政権２期目はまだ対北朝鮮政策に直接言及していないという点で、対北朝鮮政策であいまいさを維持している。１５日の上院人事公聴会でマルコ・ルビオ国務長官は包括的な対北朝鮮政策について真摯に検討すると述べたが、これは慣例的な言葉だった。トランプ−金正恩（キム・ジョンウン）首脳会談に関する議論もなかった。２人の個人的な関係が維持されているとも見なしがたい。特に２０１９年２月の「ハノイ・ノーディール」