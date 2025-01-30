2月の天気は雨でスタート。2月1日(土)から2日(日)、近畿地方は広く雨が降り、雪となる地域は限られそうです。この雨のあと、次第に冬型の気圧配置が強まり、来週はこの冬一番の寒波襲来となる見込みです。今シーズン、あまり雪が積もっていない地域でも積雪となる恐れがあり、気温の低い状態が長引きそうです。来週はこの冬の寒さの底となるため、低温や大雪への備えをしておきましょう。1日〜2日の近畿は広く雨4日〜この冬一