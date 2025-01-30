歌手で俳優の中島健人が30日、都内で行われた『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』メディア先行発表会に登壇し、オリジナルの”神奈川沖浪裏ポーズ”を披露した。【写真】かっこよすぎ！銀髪×シックなスタイルで登場した中島健人国内外問わず注目を集める葛飾北斎の展示とあって、外国人観光客の来場も見込まれる本展。SNSにアップするにふさわしい記念撮影のポーズを請われ、「あーなるほど」「そうですね…」としばし考え