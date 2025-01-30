お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）が29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）で、苦手な店について語った。この日番組では「関西行列ミステリー爆儲けの秘密を調査」として、行列が出来る人気店を取材。神戸・三宮で「年間来場者数10万人」という、木々に囲まれ落ち着いた雰囲気のカフェを紹介した。このVTRを受けて黒田は「『カフェに行こう』って言われるのが一番怖いのよ」と告白。「えーっ」「なん