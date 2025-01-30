自民党の麻生派（志公会・麻生太郎会長）は30日、都内で会合を開き、新たに山口壮元環境相の入会を了承した。山口氏は外務省出身で、衆議院当選8回の70歳。民主党を離党したのち自民党に入党し、旧二階派に所属していた。麻生派以外の派閥が解散する中、党内で唯一残る派閥となった麻生派に入会したことについて、山口氏は記者団に対し、「政策実現のためだ」と述べた。これにより、麻生派の所属議員は46人となった。麻生派を率い