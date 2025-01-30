「大人のやる気ペン」コクヨは、努力を見える化することで、大人の学びをサポートする新たなIoT文具「大人のやる気ペン」を、1月29日から3月15日までの期間、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行販売する。2019年発売のコクヨのIoT文具「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」し、自発的な学習の習慣化を促す商品とのこと。約8割の親子