千趣会の通販事業ベルメゾンは、犬モチーフのお菓子が話題の「Maison terrier（メゾン・テリア）」と初めてコラボレーションした雑貨9アイテムをベルメゾンネットで1月31日から販売を開始する。「メゾン・テリア」は2023年からパティシエの横尾かなさんが手掛けるアトリエ。店舗を持たない運営で、SNSから広がった犬モチーフのユニークなお菓子をオンラインショップやポップアップで販売している。今回、ベルメゾンでは「メゾン・