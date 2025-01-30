アイドルグループ・乃木坂46の与田祐希（24）3rd写真集『ヨーダ』（2月12日発売光文社）の公式Xより、パンダになりきった与田の写真が公開された。【写真あり】あざとすぎるパンダ姿を披露した与田祐希Xで「さて、この与田ちゃん何の動物に変身するでしょうか？」という投稿の後に公開されたパンダショット。パンダの着ぐるみを着て小首をかしげる与田にSNSでは「与田パンダ可愛ええ」「ぐうかわ」「あざとすぎる…」「世界