ロッテは2月4日、「チョコパイプレミアム〈苺とピスタチオ〉」を発売する。6個入り、オープン価格で想定小売価格464円前後(税込)。【関連記事】コージーコーナー×ロッテ「紗々ミルクレープ」2025発売、例年人気のコラボスイーツがバレンタイン向けに登場、「ケーキになったチョコパイ」も販売「チョコパイプレミアム〈苺とピスタチオ〉」は、ピスタチオをアクセントとして使用した苺フレーバーのチョコパイ。ピスタチオによって、