サードウェーブは、プライベートブランド「ドスパラセレクト」よりパステルグリーンの電源延長ケーブルを2025年1月30日に発売した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトにて販売する。電源延長ケーブルに新色のパステルグリーンが登場。ラインアップは以下の通り。ドスパラセレクトPSUEX31-PASTELGREEN(電源延長ケーブルセット)：3,280円ケーブルセット内容：PETメッシュスリーブケーブル・24Pin ×1・12V-2x6 ×1・EPS 4+4Pin