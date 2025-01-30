バンダイスピリッツは、アニメ『鬼滅の刃』より「S.H.Figuarts 猗窩座」(9,900円)を2025年7月に一般店頭で発売する。2月3日より予約受付開始。2025年7月発売「S.H.Figuarts 猗窩座」(9,900円)「S.H.Figuarts 猗窩座」は、S.H.Figuarts「鬼滅の刃」シリーズのノウハウを詰め込んだ圧倒的こだわりの可動で、戦闘シーンが再現可能。通常顔に加えて、表情パーツは4種付属。戦闘を楽しむ狂気的な笑顔で煉獄との戦闘シーンを再現。交換用