サイボウズは1月30日、国内企業のDX人材育成に関する調査結果をもとに、DX人材の理想像と、その育成に向けて企業が取るべき施策を提案するレポート「間違いだらけのDX人材育成 〜企業変革に資する人材の行動変容と組織能力の向上に向けて〜」を無償公開した。研修受講後に求められるアクション（出典：ITR「DX人材育成実態調査」2024年10月調査）このレポートでは、アイ・ティ・アール（ITR）が2024年10月に実施した「企業のデジタ