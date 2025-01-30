［３０日ロイター］ - オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）が３０日発表した１月のニュージーランド（ＮＺ）企業信頼感は低下した。今後１年で景気が改善すると回答した企業は差し引き５４．４％で、前月の６２．３％から低下した。今後１年の自社事業の成長を予想した企業は差し引き４５．８％で同５０．３％から減った。ただ、価格とコストの指標が上昇し、過去１年に見られた下降傾向が横ばいとなる兆しを見