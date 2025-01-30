つばさレコーズからデビューした４人組ガールズグループ「ｍｉｍｉｋｉｄｄｙ（ミミキディ）」が２９日、１ｓｔシングル「Ｏｃｅａｎｆｌｏｏｒ」をデジタルリリース。さらに竹下通りで大きな応援旗を持って行進し、名刺ステッカーも配布するなど大きな注目を集めた。１ｓｔシングル『Ｏｃｅａｎｆｌｏｏｒ』は、海の底で穏やかなパーティーを開いているというイメージの楽曲になっている。サビで「Ｆｅｅｌｌｉ