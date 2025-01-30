日立製作所（日立）は1月29日、秘匿情報管理サービス「匿名バンク」を活用し、機密情報をセキュアに扱える環境を提供するノーコードプラットフォームサービスの販売を開始した。価格は個別見積もり。サービスの概要イメージこのサービスは、独自のデータセキュリティ技術を活用した「匿名バンク」と、システナのノーコード開発プラットフォーム「Canbus.」を組み合わせることで、個人情報などの機密情報を安全に管理しつつ、柔軟か