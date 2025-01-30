子役の永尾柚乃が３０日、東京・台場のレゴランド・ディスカバリー・センター東京で行われた「謎解きチャレンジ」取材会に出席した。謎解きクリエイター・松丸亮吾監修の謎解きを通して、魔法にかけられたドラゴンを救い出すストーリー。入館時にレゴブロックが配布され、謎解きをすることで作成のヒントが得られる。同所で３１日、大阪でも来月７日から行われる（４月２５日まで）。探検家のような服装で登場し「松丸さんが