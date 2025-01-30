日本パブリックゴルフ協会では全日本女子アマ、グランドシニアアマ（７０歳以上男子）選手権東日本地区予選の参加者を募集している。３月１９日から４月１８日まで千葉・紫ＣＣあやめコースＥＡＳＴなど９コースで開催し、参加費は６６００円（税込み）と各コースでのプレー費。地区決勝は、ともに紫ＣＣあやめコースＥＡＳＴで５月５〜６日に開催する。申し込みは２月２８日までで、楽天ＧＯＲＡ（https://gora.golf.rakute