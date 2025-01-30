タレントの山口もえが３０日、都内で「５０歳からのフレイルアクション」プロジェクト発足発表会に出席した。加齢と共に体力や気力が低下する「フレイル」に向けた対策を行うプロジェクト。４７歳の山口は「５０歳に手をかけているところなので対策をしたい。周りの友達も同じ世代の方が多いので、たくさんの方にフレイルについて話したいなと思いました」と実感を込めた。フレイル対策の一つとして健康的な食事を挙げられる